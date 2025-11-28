ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

EVA усиливает позиции в бьюти-сегменте: в Днепре открылась EVA BEAUTY с уникальным концептом

Пятница 28 ноября 2025 17:02 promo
UA EN RU
EVA усиливает позиции в бьюти-сегменте: в Днепре открылась EVA BEAUTY с уникальным концептом Фото: в Днепре открылась EVA BEAUTY (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

28 ноября 2025 года EVA открыла первый в Днепре магазин формата EVA BEAUTY, интерьер которого украсили работы современных украинских художниц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз EVA.

Лидер украинского дрогери продолжает укреплять позиции в сегменте бьюти и расширять премиальный опыт аудитории. Новое пространство красоты, расположенное по адресу: просп. Дмитрия Яворницкого, 55 стало четвертым магазином элитного формата в сети.

Ассортимент

В торговом зале площадью 453 м² представлено около 20 000 товаров:

  • средства по уходу за лицом и телом;
  • профессиональные продукты для волос и стайлинга;
  • декоративная косметика, парфюмерия, дерматокосметика; трендовые корейские продукты;
  • бьюти-гаджеты.

EVA усиливает позиции в бьюти-сегменте: в Днепре открылась EVA BEAUTY с уникальным концептомФото: в EVA BEAUTY в Днепре впервые представлены Redken (пресс-служба)

Среди брендов – L'Oreal Professionnel, TIGI, Alfaparf, Collistar, Payot, Arnaud Paris, CosDeBaha, Skin1004, Baylis & Harding, Le Sultan De Saba, Maison Maissa, Freevola, Artdeco и другие.

В Днепре впервые представлены Redken (профессиональные средства по окраске и уходу за волосами), а также духи от Jennifer Lopez, Sarah Jessica Parker и Birholz.

Сервисные зоны и услуги

Особый упор в EVA BEAUTY сделан на сервисах тестирования и индивидуального подбора средств. В магазине можно протестировать все – от зубных щеток до популярных гаджетов Dyson.

EVA усиливает позиции в бьюти-сегменте: в Днепре открылась EVA BEAUTY с уникальным концептомФото: в магазине можно протестировать бьюти-гаджеты (пресс-служба)

С помощью специалиста на современном аппарате определить тип и потребности кожи и волос. Благодаря парфюмерному квизу выбрать аромат, соответствующий предпочтениям. Средства декоративной косметики можно протестировать физически, примерить виртуально с помощью AR-зеркала VISUAL by EVA или подобрать с визажистом, получив экспресс-макияж.

Для клиентов, покупающих подарки, предусмотрена зона бесплатной упаковки, а для посетителей с детьми – развлекательный уголок.

Уникальный концепт и поддержка украинского искусства

Торговый зал нового магазина оформлен специально созданными иллюстрациями художницы Крис Цвенгер. Дополняют интерьер картины современной украинской художницы Notuko (Наталки Бричук): The Abduction of Europa, Artemida, Flower и Birds.

Центральная тема ее творчества – женская идентичность, сила и стремление к независимости. Часто в работах изображен силуэт обнимающей себя женщины – символ любви к себе и внутренней опоры, резонирующий с философией EVA BEAUTY.

EVA усиливает позиции в бьюти-сегменте: в Днепре открылась EVA BEAUTY с уникальным концептомФото: пространство EVA BEAUTY в Днепре (пресс-служба)

Репродукции работ Notuko также украшают подарочную упаковочную бумагу и лимитированную серию подарочных пакетов. Украинский бренд 13PERFUMES создал для открытия магазина специальную версию парфюма Mad About You, использовав картину Artemida в дизайне упаковки.

"В работах Notuko присутствуют чувственность, нежность и одновременно сила – черты, которые мы вкладываем в образ украинской женщины и в бренд EVA BEAUTY. Мы стремимся, чтобы наши гости получали целостный эмоциональный опыт. Формат построен вокруг красоты, выходящей за пределы традиционного понимания индустрии, вокруг идеи вдохновения и самовыражения. А искусство – универсальный язык этих ценностей", – прокомментировала директор бизнес-направления EVA BEAUTY Василиса Петлицкая.

Открытие магазина, интерьер которого дополнен работами украинских художниц, является логическим продолжением курса ритейлера в поддержку украинского искусства.

EVA усиливает позиции в бьюти-сегменте: в Днепре открылась EVA BEAUTY с уникальным концептомФото: интерьер магазина дополнен работами украинских художниц (пресс-служба)

Ранее EVA BEAUTY уже выступила партнером спектакля "Ребелия" творческого объединения "МУР" и фильма "Малевич" режиссера Дарьи Онищенко.

"Мы стремимся, чтобы EVA BEAUTY стала пространством, позволяющим отойти от обыденности, окунуться в чувство вдохновения и внутренней гармонии, из которых рождается настоящая красота", – подытожила Василина Петлицкая.

Читайте РБК-Украина в Google News
EVA EVA BEAUTY Магазины Василина Петлицкая
Новости
В Еврокомиссии сделали заявление об обысках у Ермака
В Еврокомиссии сделали заявление об обысках у Ермака
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает