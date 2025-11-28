EVA усиливает позиции в бьюти-сегменте: в Днепре открылась EVA BEAUTY с уникальным концептом

28 ноября 2025 года EVA открыла первый в Днепре магазин формата EVA BEAUTY, интерьер которого украсили работы современных украинских художниц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз EVA.

Лидер украинского дрогери продолжает укреплять позиции в сегменте бьюти и расширять премиальный опыт аудитории. Новое пространство красоты, расположенное по адресу: просп. Дмитрия Яворницкого, 55 стало четвертым магазином элитного формата в сети.

Ассортимент

В торговом зале площадью 453 м² представлено около 20 000 товаров:

средства по уходу за лицом и телом;

профессиональные продукты для волос и стайлинга;

декоративная косметика, парфюмерия, дерматокосметика; трендовые корейские продукты;

бьюти-гаджеты.

Фото: в EVA BEAUTY в Днепре впервые представлены Redken (пресс-служба)

Среди брендов – L'Oreal Professionnel, TIGI, Alfaparf, Collistar, Payot, Arnaud Paris, CosDeBaha, Skin1004, Baylis & Harding, Le Sultan De Saba, Maison Maissa, Freevola, Artdeco и другие.

В Днепре впервые представлены Redken (профессиональные средства по окраске и уходу за волосами), а также духи от Jennifer Lopez, Sarah Jessica Parker и Birholz.

Сервисные зоны и услуги

Особый упор в EVA BEAUTY сделан на сервисах тестирования и индивидуального подбора средств. В магазине можно протестировать все – от зубных щеток до популярных гаджетов Dyson.

Фото: в магазине можно протестировать бьюти-гаджеты (пресс-служба)

С помощью специалиста на современном аппарате определить тип и потребности кожи и волос. Благодаря парфюмерному квизу выбрать аромат, соответствующий предпочтениям. Средства декоративной косметики можно протестировать физически, примерить виртуально с помощью AR-зеркала VISUAL by EVA или подобрать с визажистом, получив экспресс-макияж.

Для клиентов, покупающих подарки, предусмотрена зона бесплатной упаковки, а для посетителей с детьми – развлекательный уголок.

Уникальный концепт и поддержка украинского искусства

Торговый зал нового магазина оформлен специально созданными иллюстрациями художницы Крис Цвенгер. Дополняют интерьер картины современной украинской художницы Notuko (Наталки Бричук): The Abduction of Europa, Artemida, Flower и Birds.

Центральная тема ее творчества – женская идентичность, сила и стремление к независимости. Часто в работах изображен силуэт обнимающей себя женщины – символ любви к себе и внутренней опоры, резонирующий с философией EVA BEAUTY.

Фото: пространство EVA BEAUTY в Днепре (пресс-служба)

Репродукции работ Notuko также украшают подарочную упаковочную бумагу и лимитированную серию подарочных пакетов. Украинский бренд 13PERFUMES создал для открытия магазина специальную версию парфюма Mad About You, использовав картину Artemida в дизайне упаковки.

"В работах Notuko присутствуют чувственность, нежность и одновременно сила – черты, которые мы вкладываем в образ украинской женщины и в бренд EVA BEAUTY. Мы стремимся, чтобы наши гости получали целостный эмоциональный опыт. Формат построен вокруг красоты, выходящей за пределы традиционного понимания индустрии, вокруг идеи вдохновения и самовыражения. А искусство – универсальный язык этих ценностей", – прокомментировала директор бизнес-направления EVA BEAUTY Василиса Петлицкая.

Открытие магазина, интерьер которого дополнен работами украинских художниц, является логическим продолжением курса ритейлера в поддержку украинского искусства.

Фото: интерьер магазина дополнен работами украинских художниц (пресс-служба)

Ранее EVA BEAUTY уже выступила партнером спектакля "Ребелия" творческого объединения "МУР" и фильма "Малевич" режиссера Дарьи Онищенко.

"Мы стремимся, чтобы EVA BEAUTY стала пространством, позволяющим отойти от обыденности, окунуться в чувство вдохновения и внутренней гармонии, из которых рождается настоящая красота", – подытожила Василина Петлицкая.