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ЕВА поддержала инициативу о временном запрете экспорта металлолома

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Киев, Среда 13 октября 2021 15:32
ЕВА поддержала инициативу о временном запрете экспорта металлолома Фото: мораторий на экспорт лома в Украине (twitter.com)
Автор: Наталия Гурковская

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) поддерживает проект постановления правительства о временном запрете на экспорт лома черных металлов до 31 декабря 2022 года (включительно), в том числе, исходя из экологических соображений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо ЕВА в адрес первого вице-премьер-министра Украины, министра экономики Украины Алексея Любченко.

"Эксперты ассоциации детально проанализировали проект постановления и выражают свою поддержку инициативе временному до 31 декабря 2022 год (включительно) запрету на вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта товаров по коду согласно УКТ ВЭД 7204 "Отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки)", - говорится в нем.

ЕВА считает, что принятие проекта постановления окажет положительный эффект на металлургическую отрасль и в целом на экономику Украины, в частности на пути к декарбонизации.

"Временное ограничение экспорта вводится, в том числе, исходя из экологических соображений. Так, каждая тонна повторно использованного металлолома уменьшает выбросы СО2 на 1,5 тонн, использование железной руды на 1,4 тонн и угля на 740 кг, а также требует только 1/3 расходов энергии по сравнению с производством стали из природных материалов", - подчеркивается в письме.

ЕВА также констатирует, что для украинской металлургии такие результаты имеют особое значение в контексте ожидаемого введения механизма пограничного углеродного корректировки (carbon border adjustment, CBAM), расходы на который для металлургов, по подсчетам представителей бизнеса, могут достигать 628,3 млн. евро ежегодно.

Напомним, ранее металлурги обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом временно ограничить экспорт лома и не допустить остановки украинских предприятий, которые уже страдают от дефицита сырья. Позже Министерство экономики опубликовало проект постановления об ограничении экспорта, но принятие проекта по неизвестным причинам отсрочили.

Между тем народный депутат Андрей Николаенко отметил: установленные пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины, и Минэкономики необходимо срочно ввести временный запрет на экспорт лома.

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