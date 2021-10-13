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ЕВА підтримала ініціативу про тимчасову заборону експорту металобрухту

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 15:32
ЕВА підтримала ініціативу про тимчасову заборону експорту металобрухту Фото: мораторій на експорт брухту в Україні (twitter.com)
Автор: Наталія Гурковська

Європейська Бізнес Асоціація (ЄВА) підтримує проєкт постанови уряду про тимчасову заборону експорту брухту чорних металів до 31 грудня 2022 року (включно), в тому числі, виходячи з екологічних міркувань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист ЕВА на адресу першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки України Олексія Любченка.

"Експерти асоціації детально проаналізували проєкт постанови і висловлюють свою підтримку ініціативі тимчасової до 31 грудня 2022 рік (включно) заборони на вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту товарів за кодом згідно з УКТ ЗЕД 7204 "Відходи і брухт чорних металів, злитки чорних металів для переплавки"", - йдеться в ньому.

ЄВА вважає, що прийняття проєкту постанови надасть позитивний ефект на металургійну галузь і в цілому на економіку України, зокрема на шляху до декарбонізації.

"Тимчасове обмеження експорту вводиться, в тому числі, виходячи з екологічних міркувань. Так, кожна тонна повторно використаного металобрухту зменшує викиди СО2 на 1,5 тонн, використання залізної руди на 1,4 тонн і вугілля на 740 кг, а також вимагає тільки 1/3 витрат енергії в порівнянні з виробництвом сталі з природних матеріалів ", - підкреслюється в листі.

ЄВА також констатує, що для української металургії такі результати мають особливе значення в контексті очікуваного введення механізму прикордонного вуглецевого коригування (carbon border adjustment, CBAM), витрати на який для металургів, за підрахунками представників бізнесу, можуть досягати 628,3 млн. євро щорічно.

Нагадаємо, раніше металурги звернулися з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського з закликом тимчасово обмежити експорт брухту і не допустити зупинки українських підприємств, які вже страждають від дефіциту сировини. Пізніше Міністерство економіки опублікувало проект постанови про обмеження експорту, але прийняття проекту з невідомих причин відстрочили.

Тим часом народний депутат Андрій Ніколаєнко зазначив: встановлені мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовому вивезенню сировини з України, і Мінекономіки необхідно терміново ввести тимчасову заборону на експорт лому.

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експорт металобрухту
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