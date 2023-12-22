EUROFER розкритикував продовження квот на імпорт російських напівфабрикатів

Європейська сталеливарна асоціація (EUROFER) розкритикувала рішення Єврокомісії продовжити дозвіл на імпорт російських напівфабрикатів до ЄС до 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center .

За словами, гендиректора EUROFER Аксель Еггерт, держави-члени ЄС зробили історичну помилку, надавши подальші пільги на імпорт високовуглецевих російських напівфабрикатів.

Він переконаний, що це рішення підживлює порочну систему, яка не тільки послаблює санкції ЄС проти РФ, але й суперечить кліматичним цілям блоку.

"Опортуністичні інтереси жменьки металургійних підприємств, підтримані кількома державами-членами з правом вето, підривають цілі санкцій, де сталь відіграє стратегічну роль не тільки в загальній російській економіці, а й безпосередньо в російській військовій машині, яка бере участь в агресивній війні проти України", - заявив Еггерт.

Гендиректор асоціації також зазначив, що наразі російські сляби на 26% дешевші, ніж сляби з інших третіх країн, тож деякі металургійні компанії прагнуть зберегти нинішню перевагу, якою вони несправедливо користуються.

"Якщо українські перекатники, що працюють в ЄС, можуть диверсифікувати джерела імпорту напівфабрикатів далі від Росії, то чому не можуть інші імпортери?" - зауважив Еггерт.

Раніше EUROFER виступив проти продовження імпорту російських напівфабрикатів до ЄС. Як зазначали в асоціації, блок має відхилити додаткові запити від кількох країн-членів щодо цього питання.

Як відомо, у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024-го до вересня 2028-го встановлений у розмірі 8,5 млн.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні минулого року, у рамках 8-го пакета санкцій: тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися.