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EUROFER раскритиковал продление квот на импорт российских полуфабрикатов

Пятница 22 декабря 2023 15:52
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EUROFER раскритиковал продление квот на импорт российских полуфабрикатов Фото: EUROFER раскритиковал продление квот на импорт российских полуфабрикатов (gmk center)
Автор: Сергей Новиков

Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) подвергла критике решение Еврокомиссии продлить разрешение на импорт российских полуфабрикатов в ЕС до 2028 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

По словам гендиректора EUROFER Аксель Эггерт, государства-члены ЕС совершили историческую ошибку, предоставив дальнейшие льготы на импорт высокоуглеродистых российских полуфабрикатов.

Он убежден, что это решение подпитывает порочную систему, не только ослабляющую санкции ЕС против РФ, но и противоречащую климатическим целям блока.

"Опортунистические интересы горстки металлургических предприятий, поддержанные несколькими государствами-членами с правом вето, подрывают цели санкций, где сталь играет стратегическую роль не только в общей российской экономике, но и непосредственно в российской военной машине, участвующей в агрессивной войне", - заявил Эггерт.

Гендиректор ассоциации также отметил, что российские слябы на 26% дешевле, чем слябы из других третьих стран, поэтому некоторые металлургические компании стремятся сохранить нынешнее преимущество, которым они несправедливо пользуются.

"Если украинские перекатчики, работающие в ЕС, могут диверсифицировать источники импорта полуфабрикатов дальше России, то почему не могут другие импортеры?" - отметил Эггерт.

Ранее EUROFER выступил против продления импорта российских полуфабрикатов в ЕС. Как отмечалось в ассоциации, блок должен отклонить дополнительные запросы от нескольких стран-членов по этому вопросу.

Как известно, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024 по сентябрь 2028 установлен в размере 8,5 млн.

Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре прошлого года, в рамках 8-го пакета санкций: тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться.

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