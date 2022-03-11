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"Эту войну мы уже проиграли": пленный пилот обратился к военным РФ

Автор: Светлана Мащенко

Пленный российский пилот Максим Криштоп обратился к военным РФ с призывом прекратить обстреливать мирные украинские города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию 11 марта.

"В процессе выполнения задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома, мирные люди. Но преступный приказ я выполнил", - рассказывает пленный подполковник.

Далее он добавил, что после бомбометания был сбит ПВО Украины. А после приземления был взят в плен. Произошло это 6 марта.

"Признаю чудовищность преступлений, совершенных мной. Хочу попросить прощения у всего украинского народа за ту беду, что мы им принесли", - добавил он.

Криштоп назвал войну геноцидом украинского народа и обратился к своим однополчанам с призывом немедленно прекращать выполнять преступные приказы, вести боевые действия, бомбить мирные города.

"Считаю, что эту войну мы уже проиграли", - добавил он.

Ранее мы писали, что пилот из Крыма бомбил собственную семью под Полтавой, теперь его мать просит прощения у украинцев.

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