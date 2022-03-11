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"Цю війну ми вже програли": полонений пілот звернувся до військових РФ

Автор: Світлана Мащенко

Полонений російський пілот Максим Криштоп звернувся до військових РФ із закликом припинити обстрілювати мирні українські міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію 11 березня.

"У процесі виконання завдання я зрозумів, що метою є не військові об'єкти противника, а житлові будинки, мирні люди. Але злочинний наказ я виконав", - розповідає полонений підполковник.

Далі він додав, що після бомбометання був збитий ППО України. А після приземлення був узятий в полон. Сталося це 6 березня.

"Визнаю жахливість злочинів, скоєних мною. Хочу попросити вибачення у всього українського народу за ту біду, що ми їм принесли", - додав він.

Криштоп назвав війну геноцидом українського народу і звернувся до своїх однополчан із закликом негайно припиняти виконувати злочинні накази, вести бойові дії, бомбити мирні міста.

"Вважаю, що цю війну ми вже програли", - додав він.

Раніше ми писали, що пілот з Криму бомбив власну сім'ю під Полтавою, тепер його мати просить вибачення в українців.

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