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ЄЦБ вимагатиме від найбільших європейських банків скоротити діяльність у Росії, - Reuters

Фото: UniCredit попросять скоротити роботу на території Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський центральний банк готовий вимагати від італійського банку UniCredit скоротити бізнес із Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вимоги до другого за величиною європейського банку в Росії будуть аналогічні вимогам органу нагляду до Raiffeisen Bank International, найбільшого західного банку в країні.

Раніше австрійський RBI заявив, що ЄЦБ попросить кредитора скоротити кредити клієнтам у Росії до 65% порівняно з третім кварталом минулого року та скоротити міжнародні платежі з Росії до 2026 року.

Цей крок, про який, як очікує RBI, буде оголошено у "найближчій перспективі", стане ударом для банку, який чинить опір тиску з боку міжнародних регуляторів з вимогою розірвати зв'язки з Москвою.

Через два роки після вторгнення Росії в Україну RBI залишається найважливішим фінансовим рятувальним колом для мільйонів росіян, які хочуть відправити євро або долари за кордон.

Проблеми з відходом з території Росії

RBI заявив, що має намір виділити свій російський бізнес, але за два з лишком роки після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, мало що змінилося.

Переговори між RBI та ЄЦБ відбуваються на тлі продовження контролю з боку регулюючих органів щодо австрійського банку та його російських зв'язків, який розпочався більше року тому, коли американський орган із забезпечення санкцій OFAC почав перевіряти російський бізнес банку.

Російська влада ясно дала зрозуміти RBI, у якого близько 2600 корпоративних клієнтів, чотири мільйони власників рахунків і 10 000 співробітників у Росії, що вони хочуть, щоб банк залишився, оскільки він забезпечує можливість міжнародних платежів.

UniCredit – друга найбільша банківська група Італії (після Intesa Sanpaolo).

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