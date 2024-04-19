ЕЦБ потребует от крупнейших европейских банков сократить деятельность в России, - Reuters

Требования ко второму по величине европейскому банку в России будут аналогичны требованиям надзорного органа к Raiffeisen Bank International, крупнейшему западному банку в стране.

Ранее австрийский RBI заявил, что ЕЦБ попросит кредитора сократить кредиты клиентам в России до 65% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и сократить международные платежи из России к 2026 году.

Этот шаг, о котором, как ожидает RBI, будет объявлен в "ближайшей перспективе", станет ударом для банка, который сопротивляется давлению со стороны международных регуляторов с требованием разорвать связи с Москвой.

Спустя два года после вторжения России в Украину RBI остается важнейшим финансовым спасательным кругом для миллионов жителей России, которые хотят отправить евро или доллары за границу.

Трудности с уходом с территории России

RBI заявил, что намерен выделить свой российский бизнес, но за два с лишним года после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, мало что изменилось.

Переговоры между RBI и ЕЦБ происходят на фоне продолжающегося контроля со стороны регулирующих органов в отношении австрийского банка и его российских связей, который начался более года назад, когда американский орган по обеспечению санкций OFAC начал проверять российский бизнес банка.

Российские власти ясно дали понять RBI, у которого около 2600 корпоративных клиентов, четыре миллиона владельцев счетов и 10 000 сотрудников в России, что они хотят, чтобы банк остался, поскольку он обеспечивает возможность международных платежей.

UniCredit - вторая крупнейшая банковская группа Италии (после Intesa Sanpaolo).