RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕЦБ потребует от крупнейших европейских банков сократить деятельность в России, - Reuters

Фото: UniCredit попросят сократить работу на территории России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский центральный банк готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Требования ко второму по величине европейскому банку в России будут аналогичны требованиям надзорного органа к Raiffeisen Bank International, крупнейшему западному банку в стране.

Ранее австрийский RBI заявил, что ЕЦБ попросит кредитора сократить кредиты клиентам в России до 65% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и сократить международные платежи из России к 2026 году.

Этот шаг, о котором, как ожидает RBI, будет объявлен в "ближайшей перспективе", станет ударом для банка, который сопротивляется давлению со стороны международных регуляторов с требованием разорвать связи с Москвой.

Спустя два года после вторжения России в Украину RBI остается важнейшим финансовым спасательным кругом для миллионов жителей России, которые хотят отправить евро или доллары за границу.

Трудности с уходом с территории России

RBI заявил, что намерен выделить свой российский бизнес, но за два с лишним года после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, мало что изменилось.

Переговоры между RBI и ЕЦБ происходят на фоне продолжающегося контроля со стороны регулирующих органов в отношении австрийского банка и его российских связей, который начался более года назад, когда американский орган по обеспечению санкций OFAC начал проверять российский бизнес банка.

Российские власти ясно дали понять RBI, у которого около 2600 корпоративных клиентов, четыре миллиона владельцев счетов и 10 000 сотрудников в России, что они хотят, чтобы банк остался, поскольку он обеспечивает возможность международных платежей.

UniCredit - вторая крупнейшая банковская группа Италии (после Intesa Sanpaolo).

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕЦББанки