ЕЦБ ищет способы позволить украинским беженцам обменять гривны на евро

Многие из беженцев с трудом покупают даже предметы первой необходимости, поскольку их сбережения в гривнах не конвертируются в большей части Европы, а это означает, что у них нет возможности обменять их по разумному курсу. Это, в свою очередь, делает их жертвами недобросовестных трейдеров, предлагающих сверхнизкие обменные курсы.

Несколько политиков ЕЦБ, в основном с востока блока, в четверг попросили главу ЕЦБ Кристин Лагард предложить совместное решение, и сейчас банк пытается разработать механизм.

Источники сообщили, что лидеры ЕС также оказывали давление на банк и просили ЕЦБ активизировать свои усилия.

Вариант, рассматриваемый лидерами Европейского союза на саммите в Версале на этой неделе, заключается в том, чтобы ЕС гарантировал кредит и использовал ЕЦБ в качестве посредника в транзакциях.

Фактическая конвертация будет происходить через коммерческие банки, но под эгидой центрального банка еврозоны и при поддержке общих правил.

Частью решения может быть разрешение украинцам открывать банковские счета в Европе и позволять им тратить свои гривны в электронном виде до заранее установленного лимита.