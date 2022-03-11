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ЕЦБ ищет способы позволить украинским беженцам обменять гривны на евро

Автор: Александр Белоус

Европейский центральный банк работает над созданием финансового механизма, который позволит миллионам украинских беженцев конвертировать свои сбережения в другие валюты по разумному курсу. Более 2 млн человек покинули Украину после вторжения России, и их число может увеличиться до 5 миллионов в течение нескольких недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Многие из беженцев с трудом покупают даже предметы первой необходимости, поскольку их сбережения в гривнах не конвертируются в большей части Европы, а это означает, что у них нет возможности обменять их по разумному курсу. Это, в свою очередь, делает их жертвами недобросовестных трейдеров, предлагающих сверхнизкие обменные курсы.

Несколько политиков ЕЦБ, в основном с востока блока, в четверг попросили главу ЕЦБ Кристин Лагард предложить совместное решение, и сейчас банк пытается разработать механизм.

Источники сообщили, что лидеры ЕС также оказывали давление на банк и просили ЕЦБ активизировать свои усилия.

Вариант, рассматриваемый лидерами Европейского союза на саммите в Версале на этой неделе, заключается в том, чтобы ЕС гарантировал кредит и использовал ЕЦБ в качестве посредника в транзакциях.

Фактическая конвертация будет происходить через коммерческие банки, но под эгидой центрального банка еврозоны и при поддержке общих правил.

Частью решения может быть разрешение украинцам открывать банковские счета в Европе и позволять им тратить свои гривны в электронном виде до заранее установленного лимита.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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