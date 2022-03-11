ЄЦБ шукає способи дозволити українським біженцям обміняти гривні на євро

Багато з біженців насилу купують навіть предмети першої необхідності, оскільки їх заощадження в гривнях не конвертуються в більшій частині Європи, а це означає, що у них немає можливості обміняти їх за розумним курсом. Це, в свою чергу, робить їх жертвами недобросовісних трейдерів, що пропонують наднизькі обмінні курси.

Кілька політиків ЄЦБ, в основному зі сходу блоку, в четвер попросили главу ЄЦБ Крістін Лагард запропонувати спільне рішення, і зараз банк намагається розробити механізм.

Джерела повідомили, що лідери ЄС також чинили тиск на банк і просили ЄЦБ активізувати свої зусилля.

Варіант, розглянутий лідерами Європейського Союзу на саміті в Версалі на цьому тижні, полягає в тому, щоб ЄС гарантував кредит і використовував ЄЦБ в якості посередника в транзакціях.

Фактична конвертація відбуватиметься через комерційні банки, але під егідою центрального банку єврозони і за підтримки загальних правил.

Частиною рішення може бути дозвіл українцям відкривати банківські рахунки в Європі і дозволяти їм витрачати свої гривні в електронному вигляді до заздалегідь встановленого ліміту.