На этой неделе президент Литвы посетит Украину и выступит в Раде

Президент Литвы Гитанас Науседа на этой неделе посетит Украину. В Верховной раде он должен выступить в четверг.

Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета.

"В четверг в Украине будет господин Науседа, президент Литовской республики. Было обращение к Верховной раде Украины с предложением выступления господина Науседа в стенах парламента", - отметил спикер ВР.

Эту инициативу поддержали представители всех депутатских фракций и групп.

"Я думаю, что мы сможем организовать этот процесс", - сказал глава Рады и добавил, что Литва является постоянным партнером Украины в рамках ряда международных организаций, в частности, ПАСЕ.