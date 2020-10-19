На этой неделе подадут тепло во все 12 тысяч домов Киева, - Кличко

В столице тепло уже получают объекты социальной инфраструктуры и почти половина жилых домов города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы от СМИ.

"Киев с пятницы, 16 октября, начал отопительный сезон. Сегодня тепло получают социальные объекты - больницы, школы, детские сады, другие учреждения социальной инфраструктуры. Также тепло подали уже в почти половину жилых домов столицы. Больше всего подключенных домов сегодня - в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Святошинском районах. Напомню, что на полный запуск централизованной системы отопления - протяженностью в 2,7 тысячи километров к почти 12 тысяч домов - городу нужно примерно неделю. Поэтому мы постепенно подаем теплоноситель. И если возникают проблемы, оперативно их устраняем", - сказал Кличко.

Он отметил, что следить за тем, чтобы в домах киевлян было тепло, теперь будет Городская жилищно-коммунальная инспекция. Также инспекторы будут проверять, как коммунальные службы реагируют на жалобы от жителей столицы.

"Хочу отметить, что в сентябре, во время подготовки к отопительному сезону, инспекция провела более 400 проверок. По их результатам уже устранили много недостатков", - сообщил Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что в Киеве отопительный сезон стартует 16 октября. В первую очередь подключат школы, садики и больницы, а затем в течение недели 12 тысяч многоквартирных домов.