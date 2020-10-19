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На цьому тижні подадуть тепло до всіх 12 тисяч будинків Києва, - Кличко

Автор: РБК-Україна

У столиці тепло вже отримують об’єкти соціальної інфраструктури і майже половина житлових будинків міста.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

"Київ із п’ятниці, 16 жовтня, розпочав опалювальний сезон. Сьогодні тепло вже отримують соціальні об’єкти - лікарні, школи, садочки, інші установи соціальної інфраструктури. Також тепло подали вже у майже половину житлових будинків столиці. Найбільше підключених будинків сьогодні - в Голосіївському, Дніпровському, Печерському та Святошинському районах. Нагадаю, що на повний запуск централізованої системи опалення - протяжністю в 2,7 тисячі кілометрів до майже 12 тисяч будинків - місту потрібно приблизно тиждень. Тому ми поступово подаємо теплоносій. І якщо виникають проблеми, оперативно їх усуваємо", – сказав Кличко.

Він зазначив, що слідкувати за тим, аби в оселях киян було тепло, тепер буде Міська житлово-комунальна інспекція. Також інспектори перевірятимуть, як комунальні служби реагують на скарги від мешканців столиці.

"Хочу зазначити, що у вересні, під час підготовки до опалювального сезону, інспекція здійснила понад 400 перевірок. За їх результатами вже усунули багато недоліків”, - повідомив Кличко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявив, що в Києві опалювальний сезон стартує 16 жовтня. В першу чергу підключать школи, садки та лікарні, а потім протягом тижня 12 тисяч багатоквартирних будинків.

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