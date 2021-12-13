На этой неделе Норвегия ужесточит карантин из-за всплеска COVID
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что на этой неделе страна будет еще больше ужесточать ограничения из-за COVID. Таким образом власти хотят ограничить распространение вируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Ситуация серьезная. Распространение инфекции слишком велико, и мы должны принять меры, чтобы ограничить это развитие", - сказал норвежский политик.
Отмечают, что Норвегия устанавливает рекордные показатели как по количеству новых инфекций COVID-19, так и по количеству госпитализаций, отчасти из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".
В понедельник, 13 декабря, Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI) рекомендовал правительству действовать незамедлительно.
"Отсутствие действий сейчас может привести к серьезным негативным последствиям для общества, а не только для служб здравоохранения и муниципалитетов", - завили в FHI.
Напомним, Австрия завершила локдаун для вакцинированных от коронавируса на большей части территории. Строгие правила действовали три недели.