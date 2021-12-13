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Цього тижня Норвегія посилить карантин через сплеск COVID

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Норвегія, Понеділок 13 грудня 2021 13:50
Цього тижня Норвегія посилить карантин через сплеск COVID Фото: Норвегія посилить карантин (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що цього тижня країна ще більше посилюватиме обмеження через COVID. Таким чином влада хоче обмежити поширення вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ситуація серйозна. Поширення інфекції надто велике, і ми маємо вжити заходів, щоб обмежити цей розвиток", - сказав норвезький політик.

Наголошують, що Норвегія встановлює рекордні показники як за кількістю нових інфекцій COVID-19, так і за кількістю госпіталізацій, частково через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

У понеділок, 13 грудня, Норвезький інститут охорони здоров'я (FHI) рекомендував уряду діяти негайно.

"Відсутність дій зараз може призвести до серйозних негативних наслідків для суспільства, а не лише для служб охорони здоров'я та муніципалітетів", - заявили в FHI.

Нагадаємо, Австрія завершила локдаун для вакцинованих від коронавірусу на більшій частині території. Суворі правила діяли три тижні.

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