Австрия вышла из общенационального локдауна
Австрия завершила локдаун для вакцинированных от коронавируса на большей части территории. Строгие правила действовали три недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Отмечается, что правила отличаются в каждом регионе и в основном позволяют открытие театров, музеев и других культурных и развлекательных заведений с воскресенья 12 декабря.
Магазины откроются в понедельник. Некоторые регионы открыли рестораны и гостиницы в воскресенье, а другие подождут до конца месяца. Во всех случаях для ресторанов будет действовать комендантский час в 23:00, а в общественном транспорте, в магазинах и общественных местах по-прежнему потребуются маски.
Невакцинированные люди по-прежнему будут подпадать под ограничение карантина и должны оставаться дома по всем, кроме нескольких конкретных причин, таких как покупка продуктов, посещение врача или физические упражнения.
Канцлер Карл Нехаммер на прошлой неделе назвал этот шаг "открытием с поясом безопасности", позволяющим каждому из девяти регионов Австрии ослабить или усилить ограничения в зависимости от местной ситуации.
Напомним, с середины ноября Австрия ввела жесткий локдаун для тех, кто не вакцинировался от коронавируса.
Кроме того, Австрия стала первой страной в ЕС, которая сделала вакцинацию от коронавируса обязательной для всех.