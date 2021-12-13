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Австрия вышла из общенационального локдауна

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Австрия, Понедельник 13 декабря 2021 05:19
Австрия вышла из общенационального локдауна Фото: Австрия снимает карантинные ограничения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Австрия завершила локдаун для вакцинированных от коронавируса на большей части территории. Строгие правила действовали три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что правила отличаются в каждом регионе и в основном позволяют открытие театров, музеев и других культурных и развлекательных заведений с воскресенья 12 декабря.

Магазины откроются в понедельник. Некоторые регионы открыли рестораны и гостиницы в воскресенье, а другие подождут до конца месяца. Во всех случаях для ресторанов будет действовать комендантский час в 23:00, а в общественном транспорте, в магазинах и общественных местах по-прежнему потребуются маски.

Невакцинированные люди по-прежнему будут подпадать под ограничение карантина и должны оставаться дома по всем, кроме нескольких конкретных причин, таких как покупка продуктов, посещение врача или физические упражнения.

Канцлер Карл Нехаммер на прошлой неделе назвал этот шаг "открытием с поясом безопасности", позволяющим каждому из девяти регионов Австрии ослабить или усилить ограничения в зависимости от местной ситуации.

Напомним, с середины ноября Австрия ввела жесткий локдаун для тех, кто не вакцинировался от коронавируса.

Кроме того, Австрия стала первой страной в ЕС, которая сделала вакцинацию от коронавируса обязательной для всех.

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