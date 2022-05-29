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На этой неделе Нацбанк продал рекордное количество валюты за время войны

Новина українською →
Украина, Воскресенье 29 мая 2022 19:56
На этой неделе Нацбанк продал рекордное количество валюты за время войны Фото: НБУ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Объем продажи валюты Национальным банком в четвертую неделю мая стал рекордным с начала войны - 1,43 миллиарда долларов. Неделей ранее Нацбанк продал 650,4 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

За эту неделю Национальному банку удалось приобрести всего 7,5 млн долларов, как и на прошлой неделе.

С 21 мая регулятор отменил верхний лимит как курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривны в иностранную валюту по их картам за пределами страны.

Ранее лимит такого курса составлял зафиксированный в первый день войны официальный курс гривны плюс 10%, или 32,18 грн за доллар. Верхняя граница для других валют рассчитывалась по кросс-курсу к доллару.

Кроме того, Нацбанк снизил вдвое лимит обналичивания гривневых карт за рубежом - до эквивалента 50 тыс. грн в месяц.

В результате многие владельцы гривневых карт за рубежом в ожидании значительного роста курса увеличили операции по конвертации гривны.

Всего с начала года Нацбанк приобрел на рынке 1,81 млрд долларов и 110,97 млн евро, а продал 8,56 млрд долларов и 1,79 млрд евро.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2022 года составили 26,94 млрд долларов, что на 4% меньше, чем на начало марта (28,11 млрд долларов).

Напомним, Национальный банк Украины с 10 мая прекратил проведение ежедневных безналичных операций по купле-продаже валюты в евро и будет проводить такие операции исключительно в долларах США.

Также мы сообщали о том, что разница между курсом гривны к доллару в банках и нелегальных обменниках постепенно будет исчезать. После отмены 10% - ной маржи от официального курса НБУ люди будут обменивать валюту в банках.

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