ru ua
Чт, 26 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как изменится курс доллара в банках: прогноз НБУ

Новина українською →
Украина, Четверг 26 мая 2022 11:32
Как изменится курс доллара в банках: прогноз НБУ Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Разница между курсом гривны к доллару в банках и нелегальных обменниках постепенно будет исчезать. После отмены 10%-ной маржи от официального курса НБУ люди будут обменивать валюту в банках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Юрия Гелетия изданию Forbes Ukraine.

"Люди будут нести деньги скорее в банки, чем в нелегальные обменники. Рост ликвидности легального наличного сегмента будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации", - сказал он.

По его словам, своим решением увеличил конкуренцию на рынке. "Можно констатировать, что курс на "сером" рынке после спекулятивного всплеска, который возник сразу после принятия решения, сейчас снижается", - добавил заместитель главы НБУ.

Он напомнил, существуют условия продажи банками наличной валюты населению: начиная с 13 апреля 2022 года банки могут продать столько валюты, сколько купили. До 21 мая, когда отпустили курс продажи наличной валюты, они были ограничены в ценообразовании и не могли устанавливать курс, который более чем на 10% отличается от официального.

"Фактически это делало их неконкурентоспособными по сравнению с нелегальными обменниками, которые ставили существенно более высокий курс на прием валюты. Сейчас это несоответствие исчезнет", - сказал Гелетий.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ. Однако банки могут продавать только валюту, которую они ранее купили у населения.

Отметим, на прошлой неделе курс наличного доллара резко пошел вверх, поднявшись выше 37 гривен за доллар и превысив официальный курс НБУ на 25%. Из-за ограничений НБУ банки устанавливали курс на уровне 32,18, однако купить по этому курсу доллары было невозможно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
DAILY
Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины