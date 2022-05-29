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Цього тижня Нацбанк продав рекордну кількість валюти за час війни

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Україна, Неділя 29 травня 2022 19:56
Цього тижня Нацбанк продав рекордну кількість валюти за час війни Фото: НБУ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Обсяг продажу валюти Національним банком у четвертий тиждень травня став рекордним з початку війни - 1,43 мільярда доларів. Тижнем раніше Нацбанк продав 650,4 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

За цей тиждень Національному банку вдалося придбати всього 7,5 млн доларів, як і минулого тижня.

З 21 травня регулятор скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни.

Раніше ліміт такого курсу становив зафіксований у перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн за долар. Верхня межа для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара.

Крім того, Нацбанк знизив вдвічі ліміт переведення в готівку гривневих карт за кордоном - до еквівалента 50 тис. грн на місяць.

В результаті багато власників гривневих карток за кордоном в очікуванні значного зростання курсу збільшили операції з конвертації гривні.

Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку 1,81 млрд доларів та 110,97 млн євро, а продав 8,56 млрд доларів та 1,79 млрд євро.

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2022 року становили 26,94 млрд доларів, що на 4% менше, ніж на початок березня (28,11 млрд доларів).

Нагадаємо, Національний банк України з 10 травня припинив проведення щоденних безготівкових операцій з купівлі-продажу валюти в євро і проводитиме такі операції виключно в доларах США.

Також ми повыдомляли про те, що різниця між курсом гривні до долара в банках та нелегальних обмінниках поступово зникатиме. Після скасування 10%-вої маржі від офіційного курсу НБУ люди будуть обмінювати валюту в банках.

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