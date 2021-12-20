На этот раз из-за "Омикрона". Всемирный экономический форум в Давосе вновь перенесли

Всемирный экономический форум в очередной раз решил отложить ежегодное собрание, которое планировалось провести с 17 по 21 января следующего года. На этот раз причиной стало распространение нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организации.

Указано, что проведение форума было перенесено на начало лета 2022 года.

"Ежегодное собрание планировалось провести в Давос-Клостерс, Швейцария, с 17 по 21 января 2022 года. Теперь оно запланировано на начало лета", - говорится в сообщении.

В частности, что вместо очной встречи будет проведено серию онлайн-сессий, участники которых "сфокусируются на поиске решений для самых актуальных мировых проблем".

"Текущие условия пандемии очень затрудняют проведение глобальной личной встречи. Подготовка проводилась под руководством экспертов и при тесном сотрудничестве правительства Швейцарии на всех уровнях. Несмотря на строгие протоколы встречи, распространение "Омикрона" и его влияние на поездки и мобильность вызвали необходимость отсрочки мероприятия", - говорится в сообщении.

Отметим, каждый год в конце января в Швейцарии проходит встреча Всемирного экономического форума, которая собирает мировую элиту политики и бизнеса.