В этом году "Житомиргаз Сбыт" рассчитался за газ на 165%

За первые семь месяцев 2020 года ООО "Житомиргаз Сбыт" заплатил НАК "Нафтогаз Украины" 502 млн гривен, при этом население области потребило газ на сумму 304,4 млн гривен. Таким образом, компания рассчиталась с оптовым продавцом на 165%, что существенно уменьшает предыдущий долг.

Об этом сообщает пресс-служба "Житомиргаз Сбыта".

"Сейчас задолженность перед "Нафтогазом" остается на уровне 362 млн гривен. Существует и задолженность за потребленный газ от бытовых потребителей, она составляет 408,4 млн гривен", - говорится в сообщении.

Среди основных причин этих долгов специалисты называют занижение норм потребления природного газа домохозяйствами, которые не имеют счетчиков, а также приведения объемов потребления газа к стандартным условиям.

"Чаще всего, долги у населения накапливаются за время отопительного периода, когда происходит наибольшее потребление природного топлива. Именно поэтому, мы предлагаем экономным клиентам присоединиться к акции "Твоя энергонезависимость" и закупить газ на зиму по акционным ценам. До 15 сентября 2020 года еще есть возможность купить голубое топливо по цене 4,99 гривен за кубометр", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что акционным предложением в конце лета уже воспользовались более 600 клиентов ООО "Житомиргаз Сбыт".