Цього року "Житомиргаз Збут" розрахувався за газ на 165%

За перших сім місяців 2020 року ТОВ "Житомиргаз Збут" сплатив НАК "Нафтогаз України" 502 млн гривень, при цьому населення області спожило газ на суму 304,4 млн гривень. Таким чином, компанія розрахувалася з оптовим продавцем на 165%, що суттєво зменшує попередній борг.

Про це повідомляє прес-служба "Житомиргаз Збуту".

"Наразі заборгованість перед "Нафтогазом" лишається на рівні 362 млн гривень. Існує й заборгованість за спожитий газ від побутових споживачів, вона складає 408,4 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Серед основних причин цих боргів спеціалісти називають заниження норм споживання природного газу домогосподарствами, які не мають лічильників, а також неприведення обсягів споживання газу до стандартних умов.

"Частіше за все, борги у населення накопичуються за час опалювального періоду, коли відбувається найбільше споживання природного палива. Саме тому, ми пропонуємо ощадливим клієнтам долучитися до акції "Твоя енергонезалежність" і закупити газ на зиму за акційними цінами. До 15 вересня 2020 року ще є можливість купити блакитне паливо за ціною 4,99 гривень за кубометр", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що акційною пропозицією наприкінці літа вже скористалося понад 600 клієнтів ТОВ "Житомиргаз Збут".