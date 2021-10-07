В этом году "Запорожгаз" осуществил несколько проектов реконструкции газовых сетей

"Было заменено оборудование в газорегуляторних пунктах, установлены современные задвижки на газопроводах высокого и среднего давления и новые шкафные газорегуляторные пункты. Работы направлены на бесперебойную доставку газа, особенно в отопительный сезон, когда нагрузка на сети значительно возрастает", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в целом инвестпрограмма в этом году предусматривает капитальный ремонт и замену 32 задвижек на газопроводах высокого и среднего давления, реконструкцию 41 газорегуляторного пункта, замену 113 шкафных регуляторных пунктов газа на сверхсовременные произведенные на заводах RGC Production. Эти работы проведены во всех районах области.

"В этом году мы провели масштабные реконструкции и редизайн газовых сетей в Бердянском, Ореховском и Каменко-Днепровском районах. В Бердянске заменили оборудование сразу пяти газорегуляторных пунктов и установили пять задвижек на газопроводах высокого и среднего давления. Это арматура нового поколения, которая устанавливается во всем мире", - отметил технический директор АО "Запорожгаз" Юрий Заставський.

По словам пресс-службы, всего в 2021 году инвестиции в газораспределительные сети составят 54,87 млн гривен. Это на 12 млн больше, чем в прошлом году.