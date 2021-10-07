Цього року "Запоріжгаз" здійснив кілька проектів реконструкції газових мереж

"Було замінено обладнання в газорегуляторних пунктах, встановлені сучасні засувки на газопроводах високого і середнього тиску і нові шафові газорегуляторні пункти. Роботи спрямовані на безперебійну доставку газу, особливо в опалювальний сезон, коли навантаження на мережі значно зростає", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що в цілому інвестпрограма в цьому році передбачає капітальний ремонт і заміну 32 засувок на газопроводах високого і середнього тиску, реконструкцію 41 газорегуляторного пункту, заміну 113 шафових регуляторних пунктів газу на надсучасні вироблені на заводах RGC Production. Ці роботи проведені в усіх районах області.

"Цього року ми провели масштабні реконструкції та редизайн газових мереж у Бердянському, Оріхівському та Кам'янко-Дніпровському районах. У Бердянську замінили обладнання відразу п'яти газорегуляторних пунктів і встановили п'ять засувок на газопроводах високого і середнього тиску. Це арматура нового покоління, яка встановлюється в усьому світі", - зазначив технічний директор АТ "Запоріжгаз" Юрій Заставський.

За словами прес-служби, всього в 2021 році інвестиції в газорозподільні мережі складуть 54,87 млн гривень. Це на 12 млн більше, ніж торік.