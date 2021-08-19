В этом году "Волыньгаз" обследовал более 4 тысяч км газовых сетей

Во время КПО работники службы определяют местонахождение утечки, глубину залегания газовых сетей, проверяют сплошность изоляционного покрытия и герметичность газопроводов.

"Кроме того, специалистами службы контроля за производством проведено полное техническое обследование почти 1 100 км газопроводов, во время которого определено техническое состояние изоляционных покрытий, металла трубы при шурфових обзорах и осуществлен коррозионную диагностику газопроводов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что обследование происходит при помощи высокоточных и высокочувствительных приборов, по результатам которых принимается решение о возможной дальнейшей эксплуатации газопроводов и включение их в план капитальных ремонтов и реконструкции объектов системы газоснабжения. Благодаря современному оборудованию значительно сокращается время поиска поврежденных сетей и точно определяются места утечек.

"Наибольший объем работ по комплексному приборному обследованию подземных газопроводов проводится в летний период до промерзания и после полного оттаивания грунта. До конца 2021 года специалисты службы КПО обследуют еще около 3 800 км газораспределительных сетей области. "Волыньгаз" эксплуатирует 10 402 км газопроводов", - сообщил главный инженер компании Андрей Цыбульский.