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В этом году уровень расчетов "Львовгаз Сбыта" с "Нафтогазом" составил 137%

Львов, Пятница 04 сентября 2020 19:45
В этом году уровень расчетов "Львовгаз Сбыта" с "Нафтогазом" составил 137%
Газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

"Львовгаз Сбыт" в январе-июле 2020 года для обеспечения газом населения закупил у оптового поставщика НАК "Нафтогаз Украины" природного газа на сумму почти 751 млн гривен. А перечислил компании более 1 млрд гривен. Таким образом, уровень расчетов с оптовым продавцом газа составил 137%.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Львовгаз Сбыт".

"Учитывая такой высокий процент расчетов, долг "Львовгаз Сбыта" перед НАК "Нафтогаз" уменьшился и по состоянию на первое августа составляет 1,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Ровно столько же – 1,5 миллиарда – задолжали жители Львовской области за использованный газ.

"Учитывая карантинные ограничения и запрет отключать должникам газ, "Львовгаз Сбыт" проводит информационную и разъяснительную работу с этой категорией населения, чтобы и в дальнейшем обеспечить стабильную поставку газа потребителям области и как можно быстрее рассчитаться с оптовым поставщиком, - комментирует директор ООО "Львовгаз Сбыт" Павел Майк. - Менеджеры компании информируют клиентов, которые не рассчитались за потребленный газ, о возможности реструктурировать долг и оплачивать задолженность частями".

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