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В этом году Рождество будет другим: в Норвегии в очередной раз ужесточили карантин

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня правительство Норвегии усилило карантинные ограничения. В последние недели в стране наблюдается вспышка коронавирусной болезни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Нам очень хотелось покончить с пандемией. Но ситуация сейчас настолько серьезная, что мы должны принять новые меры для сохранения контроля", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

С сегодняшнего дня, в дома для престарелых разрешено впускать не более 10 посетителей, которые обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра.

В частности, продажа алкоголя в барах разрешена исключительно до полуночи.

Как отметил премьер, все компании, попавшие под ограничения - получат от правительства компенсацию.

"Поэтому в этом году Рождество будет другим", - добавил Йонас Гар Стере.

Добавим, что на прошлой неделе в стране также ввели обязательное COVID-тестирование для всех путешественников, прибывающих в Норвегию.

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НорвегияКарантинКоронавирус