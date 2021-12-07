ru ua
Вт, 07 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В этом году Рождество будет другим: в Норвегии в очередной раз ужесточили карантин

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 21:09
В этом году Рождество будет другим: в Норвегии в очередной раз ужесточили карантин Фото: в Норвегии в очередной раз ужесточили карантин (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня правительство Норвегии усилило карантинные ограничения. В последние недели в стране наблюдается вспышка коронавирусной болезни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Нам очень хотелось покончить с пандемией. Но ситуация сейчас настолько серьезная, что мы должны принять новые меры для сохранения контроля", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

С сегодняшнего дня, в дома для престарелых разрешено впускать не более 10 посетителей, которые обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра.

В частности, продажа алкоголя в барах разрешена исключительно до полуночи.

Как отметил премьер, все компании, попавшие под ограничения - получат от правительства компенсацию.

"Поэтому в этом году Рождество будет другим", - добавил Йонас Гар Стере.

Добавим, что на прошлой неделе в стране также ввели обязательное COVID-тестирование для всех путешественников, прибывающих в Норвегию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия Карантин Коронавирус
NEWS
Два часа переговоров и предупреждение Байдена для Путина. Итоги саммита президентов США и РФ
Два часа переговоров и предупреждение Байдена для Путина. Итоги саммита президентов США и РФ
DAILY
Опасный "прецедент". Как в Черкасской области вопреки решению суда депутаты пытаются уничтожить работающую ферму
Артем Горовенкоредактор ленты новостей Опасный "прецедент". Как в Черкасской области вопреки решению суда депутаты пытаются уничтожить работающую ферму