В этом году планируется масштабная реконструкция объездной дороги Тернополя, - ОГА

Отмечается, что уже сейчас на объездной дороге Тернополя строят новую двухуровневую дорожную развязку европейского образца. Сейчас работы ведутся на Гаевском путепроводе.

"Первый уровень путепровода будет служить для пропуска транспорта через объездную дорогу. В то же время нижняя дорога двухуровневой развязки соединять ул. Гаевую и с. Великие Гаи", - говорится в сообщении.

Обновленная объездная дорога возле Тернополя объединит международные автомобильные трассы М-12 на участке Тернополь - Хмельницкий и М-19 на участке Тернополь - Дубно и позволит освободить город от транзитного транспорта, существенно улучшит экологическую ситуацию и безопасность движения в областном центре.

Первая очередь Северной объездной Тернополя будет иметь протяженность 8,6 км. Пропускная способность дороги составит 40 000 автомобилей в сутки. Там обустроят 4 полосы движения с возможностью расширения до 6 полос.

В дальнейшем Северную объездную дорогу планируют продлить от дороги М-19 к дороге М-09 на участке Тернополь - Львов.