Цього року планується масштабна реконструкція об’їзної дороги Тернополя, - ОДА

Зазначається, що уже зараз на об’їзній дорозі Тернополя будують нову дворівневу дорожню розв’язку європейського зразка. Наразі роботи ведуться на Гаївському шляхопроводі.

"Перший рівень шляхопроводу буде служити для пропуску транспорту через об’їзну дорогу. Водночас нижня дорога дворівневої розв’язки з’єднуватиме вул. Гайову і с. Великі Гаї", - йдеться у повідомленні.

Оновлена об'їзна дорога біля Тернополя поєднає міжнародні автомобільні траси М-12 на ділянці Тернопіль - Хмельницький і М-19 на ділянці Тернопіль - Дубно та дозволить звільнити місто від транзитного транспорту, суттєво покращить екологічну ситуацію і безпеку руху в обласному центрі.

Перша черга Північної об'їзного Тернополя матиме протяжність 8,6 км. Пропускна спроможність дороги становитиме 40 000 автомобілів на добу. Там облаштують 4 смуги руху з можливістю розширення до 6 смуг.

Надалі Північну об’їзну дорогу планують подовжити від дороги М-19 до дороги М-09 на ділянці Тернопіль - Львів.