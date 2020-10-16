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В этом году ожидается четыре штамма гриппа в Украине, - Данилов

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в этом году ожидается четыре штамма гриппа. В Совете национальной безопасности и обороны считают необходимым обеспечить медицинскую систему к приему прежде всего детей.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время селекторного совещания с главами облгосадминистраций, передает пресс-служба Совета.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в последние годы в больницах с диагнозом "грипп" находились 280 тысяч человек, среди которых 65% - это дети.

"Согласно прогнозам Министерства здравоохранения Украины, в этом году ожидаются четыре штамма гриппа", - сообщил Данилов.

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Также он заявил о необходимости обеспечить надежную работу аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях низких температур.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минздраве предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

Также сообщалось, что в Украине разработают тест-систему, которая позволит с первого раза определить, есть ли у человека грипп или COVID-19.

Отметим, в украинских аптеках уже появились вакцины от гриппа. На данный момент в свободной продаже есть вакцина южнокорейского производства.

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