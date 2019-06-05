ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В этом году около 40 тысяч выпускников получат дипломы харьковских вузов, - Светличная

Новости » Общество    05.06.2019 - 16:27
В этом году около 40 тысяч выпускников получат дипломы харьковских вузов, - Светличная
Фото: Юлия Светличная (пресс-служба)

Светличная посетила церемонию вручения дипломов выпускникам ХНУ имени В.Н. Каразина

 В этом году около 40 тыс. выпускников получат дипломы харьковских вузов, а Харьковская область входит в топ-10 европейских вузовских центров. Об этом сообщила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная во время вручения дипломов в Каразинском университете, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ХОГА.

Дипломы получили выпускники химического, физического, физико-технического факультетов и факультета математики и информатики.

"Харьков всегда ассоциируется со студенчеством, и недаром Харьковская область входит в топ-10 европейских вузовских центров. В этом году около 40 тысяч выпускников получат дипломы наших вузов. У нас очень мощная школа, и мы работаем над тем, чтобы она развивалась", - сказала Светличная.

Она отметила, что Каразинский университет уже пятый год подряд является единственным вузом страны, который попадает в международный рейтинг World University Ranking.

Поздравляя магистров с завершением обучения, председатель ХОГА пожелала им побед на дальнейшем жизненном пути.

"Вы преодолели очень тяжелый и долгий путь. Но впереди у вас самое интересное - взрослая жизнь, в котором вы можете раскрыться. Раскрыть таланты, которые заложили в вас родители и природа. Вы сможете применить на практике знания, которые вложили в вас одни из лучших преподавателей Украины, ведь Каразинский университет - это бренд. Вам повезло, что вы закончили именно этот вуз, - сказала Светличная. - Желаю всегда верить в себя и вдохновляться поддержкой родителей и друзей, опираться на знания, которые вы получили в университете, и уверенно идти к победам".

Во время праздничного мероприятия руководитель области наградила памятными медалями и дипломами лучших выпускников каждого из четырех факультетов.

У Ярославского рассказали о первом авиарейсе из Харькова в Кутаиси В Харьковской области будут строить и реконструировать еще более 60 объектов, - Светличная
Новости Украины ХарьковЮлия Светличная
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь