В этом году около 40 тысяч выпускников получат дипломы харьковских вузов, - Светличная

Фото: Юлия Светличная (пресс-служба)

Светличная посетила церемонию вручения дипломов выпускникам ХНУ имени В.Н. Каразина

В этом году около 40 тыс. выпускников получат дипломы харьковских вузов, а Харьковская область входит в топ-10 европейских вузовских центров. Об этом сообщила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная во время вручения дипломов в Каразинском университете, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ХОГА.

Дипломы получили выпускники химического, физического, физико-технического факультетов и факультета математики и информатики.

"Харьков всегда ассоциируется со студенчеством, и недаром Харьковская область входит в топ-10 европейских вузовских центров. В этом году около 40 тысяч выпускников получат дипломы наших вузов. У нас очень мощная школа, и мы работаем над тем, чтобы она развивалась", - сказала Светличная.

Она отметила, что Каразинский университет уже пятый год подряд является единственным вузом страны, который попадает в международный рейтинг World University Ranking.

Поздравляя магистров с завершением обучения, председатель ХОГА пожелала им побед на дальнейшем жизненном пути.

"Вы преодолели очень тяжелый и долгий путь. Но впереди у вас самое интересное - взрослая жизнь, в котором вы можете раскрыться. Раскрыть таланты, которые заложили в вас родители и природа. Вы сможете применить на практике знания, которые вложили в вас одни из лучших преподавателей Украины, ведь Каразинский университет - это бренд. Вам повезло, что вы закончили именно этот вуз, - сказала Светличная. - Желаю всегда верить в себя и вдохновляться поддержкой родителей и друзей, опираться на знания, которые вы получили в университете, и уверенно идти к победам".

Во время праздничного мероприятия руководитель области наградила памятными медалями и дипломами лучших выпускников каждого из четырех факультетов.