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Интервью

В этом году минимальная зарплата должна быть 4 тыс. гривен, - Порошенко

НовостиЭкономика    23.03.2018 - 17:15
Фото: президент Украины Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: президент Украины Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент пообещал украинцам среднюю зарплату до 10 тыс. гривен

В этом году минимальная заработная плата должна быть не 3,7 тыс. гривен, а 4 тыс. гривен. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время своего визита в Луцк.

По словам главы государства, минималка для граждан нашей страны должна быть не 3700 гривен, а 4 тыс. гривен.

В свою очередь, что касается средней зарплаты, то ее планируется сделать до 10 тыс. грн. Также лидер страны заявил, что в планах правительства планируют сделать стоимость рабочей силы конкурентоспособной с европейскими странами. В настоящее время Кабинет Министров Украины все для этого сделал, со своей стороны.

"В этом году минимальная заработная плата должна быть не 3,7 тыс. гривен, а 4 тыс. гривен. Средняя заработная плата должна быть 10 тыс. гривен. И стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами", - подчеркнул президент.

"Правительство все для этого сделало со своей стороны", отметил Порошенко.

"Есть все условия, чтобы перевести зарплату из конвертов к выплатам", - добавил он.

Напомним, как сообщалось ранее, средняя заработная плата в вакансиях, которые подаются в Госслужбу занятости, составляет лишь 4,3 тысячи гривен, при уровне в почти 8 тыс. гривен по итогам прошлого года.

Напомним, как сообщалось ранее, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в Украине имеется значительное количество вакансий с заработной платой свыше 15 тысяч гривен.

В частности, он сообщил, что по информации Государственной службы занятости, не только в Киеве, а и в Харьковской, Днепропетровской, Тернопольской и Запорожской областях, а также в Одессе, зарплата может превышать 15 тысяч гривен.

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Теги публикации: Порошенко Петр, зарплата  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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