В цьому році мінімальна зарплата повинна бути 4 тис. гривень, - Порошенко

Президент пообіцяв українцям середню зарплату до 10 тис. гривень

У цьому році мінімальна заробітна плата повинна бути не 3,7 тис. гривень, а 4 тис. гривень. Про це заявив президент Петро Порошенко під час свого візиту в Луцьк.

За словами глави держави, мінімалка для громадян нашої країни повинна бути не 3700 гривень, а 4 тис. гривень.

У свою чергу, що стосується середньої зарплати, то її планується зробити до 10 тис. грн. Також лідер країни заявив, що в планах уряду планують зробити вартість робочої сили конкурентоспроможною з європейськими країнами. В даний час Кабінет Міністрів України все для цього зробив, зі свого боку.

"У цьому році мінімальна заробітна плата повинна бути не 3,7 тис. гривень, а 4 тис. гривень. Середня заробітна плата повинна бути 10 тис. гривень. І вартість робочої сили має бути конкурентоспроможною з європейськими країнами", - підкреслив президент.

"Уряд все для цього зробив зі свого боку", - зазначив Порошенко.

"Є всі умови, щоб перевести зарплату з конвертів до виплат", - додав він.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, середня заробітна плата в вакансії, які подаються в Держслужбу зайнятості, становить лише 4,3 тисячі гривень, при рівні майже 8 тис. гривень за підсумками минулого року.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що в Україні є значна кількість вакансій із заробітною платою понад 15 тисяч гривень.

Зокрема, він повідомив, що за інформацією Державної служби зайнятості, не лише в Києві, а і в Харківській, Дніпропетровській, Тернопільській та Запорізькій областях, а також в Одесі, зарплата може перевищувати 15 тисяч гривень.