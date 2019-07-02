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В этом году "Львовгаз" бесплатно поверил почти 17 тыс. счетчиков

Новости » Энергетика    02.07.2019 - 16:39
В этом году "Львовгаз" бесплатно поверил почти 17 тыс. счетчиков
Иллюстративное фото (dtek.com)

Из 16,7 тыс. счетчиков непригодными к работе оказались 4,9 тыс.

С начала года "Львовгаз" провел бесплатную поверку 16,7 тыс. счетчиков газа. 36,7% из них признали непригодными к дальнейшей эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поверку счетчиков газа АО "Львовгаз" проводит совместно с представителями ГП "Львовстандартметрология". Из 16,7 тыс. счетчиков непригодными к работе оказались 4,9 тыс. Причинами стали износ комплектующих деталей и механизмов, а еще нарушения потребителями условий эксплуатации. Ведь на работу прибора влияют кухонные испарения, прямое попадание солнца, сырость в помещении и тому подобное.

"На Львовщине в этом году проверке подлежат более 200 тыс. счетчиков газа. Однако заложенные средства в действующем тарифе на услуги распределения природного газа, которые утверждает НКРЭКУ, не дают нам возможность осуществлять поверку приборов учета в полном объеме. Поэтому из-за нехватки финансирования мы сможем поверить в этом году только более 40 тыс. лічильникв", - говорит технический Директор АО "Львовгаз" Павел Сербан.

В пресс-службе отметили, что согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", плановой поверке подлежат все счетчики бытовых потребителей. Она осуществляется бесплатно, за средства АО "Львовгаз", которые заложены в тариф на распределение газа. Демонтаж и монтаж приборов имеют право осуществлять только представители газораспределительной компании, ведь это связано с вмешательством в работу газовой системы. А саму поверку счетчиков осуществляют представители государственного предприятия "Львовстандартметрология".

"Периодическую поверку проводят для точного учета потребленного газа. Ее осуществляют один раз в пять или восемь лет, согласно паспортным данным счетчика. В случае, если срок поверки истек, а счетчик газа неповеренный по вине потребителя, например, он отказал в доступе в свое помещение, где расположен счетчик газа, то показания счетчика считаются недействительными. В таком случае начисление за потребленный газ будет производиться по предельным нормам", - говорится в сообщении.

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