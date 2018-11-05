В этом году клиенты "Харьковгоргаза" активнее обращаются в Центр обслуживания

Иллюстративное фото (dtek.com)

С момента открытия Центра в январе 2017 года количество зверненень составила 225 тысяч

За девять месяцев текущего года в Центр количество обращений в Центр обслуживания увеличилось на 66%. В этом году клиенты "Харьковгоргаза" обращались к специалистам компании 135 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С момента открытия Центра в январе 2017 года количество зверненень составила 225 тыс. На сегодня это один из крупнейших Центров обслуживания клиентов в Украине. В нем работают 6 высокопрофессиональных менеджеров и 18 ведущих специалистов, которые предоставляют клиентам компании профессиональную консультацию и помощь в вопросов, пов'связанных с газоснабжением.

"Наиболее распространенная причина обращений это сверка данных по лицевому счету. Но для этого не обязательно идти в ЦОК. Посмотреть свой баланс, передать показания счетчика, посмотреть историю платежей, задать вопрос и многое другое можно сделать не выходя из дома через интернет сервис личный кабинет на сайте 104. ru", - отметила начальник управления клиентского центра ПАО "Харьковгоргаз" Светлана Андреева.

Чаще всего потребители обращались в компанию за разъяснениями по лицевому счету - около 50 тыс. посетителей, по перерасчетах объемов потребленного природного газа - 12 тыс., почти 23 тыс. потребителей подали заявление на смену владельца лицевого счета, 18 тыс. клиентов получили консультации по процедуре установки, поверки, опломбирования или ремонта газовых счетчиков.

Кроме расчетов клиенты решали вопросы технического характера. Специалистами компании было издано более 1,5 тыс. технических условий на подключение к системам газоснабжения, принят 1,2 тыс. заявлений на согласование проектной документации и еще много вопросов, которые можно решить в Центре.

Современный Центр обслуживания клиентов, расположенный по ул. Гимназическая набережная, 18 а. Он работает с качественно новыми стандартами, имеет удобную транспортную развязку и рассчитан на максимально комфортное обслуживание клиентов.