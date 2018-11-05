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Цього року клієнти "Харківміськгазу" активніше звертаються до Центру обслуговування

Новини » Енергетика    05.11.2018 - 17:54
Ілюстративне фото (dtek.com)
Ілюстративне фото (dtek.com)

З моменту відкриття Центру в січні 2017 року кількість зверненень склала 225 тисяч

За девять місяців поточного року до Центру кількість звернень до Центру обслуговування збільшилась на 66%. Цього року клієнти "Харківміськгазу" звертались до фахівців компанії 135 тис. разів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

З моменту відкриття Центру в січні 2017 року кількість зверненень склала 225 тис. На сьогодні це один із найбільших Центрів обслуговування клієнтів в Україні. В ньому працюють 6  високопрофесійних менеджерів і 18 провідних фахівців, які надають клієнтам компанії професіональну консультацію та допомогу в питань, пов'язаних з газопостачанням.

"Найбільш поширена причина звернень це звірка даних по особовому рахунку. Але для цього не обов'язково йти до ЦОК. Подивитися свій баланс, передати показання лічильника, подивитися історію платежів, задати питання та багато іншого можна зробити не виходячи з дому через інтернет сервіс особистий кабінет на сайті 104. ua", - зазначила начальник управління клієнтського центру ПАТ "Харківміськгаз" Светлана Андрєєва.

Найчастіше споживачі зверталися в компанію за роз'ясненнями по особовому рахунку - близько 50 тис. відвідувачів, по перерахунках обсягів спожитого природного газу - 12 тис., майже 23 тис. споживачів подали заяву на зміну власника особового рахунку, 18 тис. клієнтів отримали консультації щодо процедури установки, повірки, опломбування або ремонту газових лічильників.

Крім розрахунків клієнти вирішували питання технічного характеру. Фахівцями компанії було видано понад 1,5 тис. технічних умов на підключення до систем газопостачання, прийнято 1,2 тис. заяв на погодження проектної документації та ще багато питань, які можно вирішити в Центрі.

Сучасний Центр обслуговування клієнтів, розташований по вул. Гімназійна набережна, 18 а. Він працює за якісно новими стандартами, має зручну транспортну розв’язку та розрахований на максимально комфортне обслуговування клієнтів. 

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