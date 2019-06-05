В этом году "Ивано-Франковскгаз" заменит почти 18 км газопроводов

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

На замену газопроводов в инвестиционной программе АО "Ивано-Франковскгаз" предусмотрено 8,8 млн гривен

В течение 2019 года АО "Ивано-Франковскгаз" планирует заменить 17,5 км распределительных газопроводов, большинство из которых эксплуатируются более 40 лет и является замортизованими. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На замену газопроводов в инвестиционной программе АО “Ивано-Франковскгаз" предусмотрено 8,8 млн гривен. Больше всего газопроводов будет заменено в Ивано-Франковске, Долинском, Косовском и Рогатинском районах.

"Действующая методика формирования тарифа на распределение, которую утверждает госрегулятор НКРЭКУ, предполагает выделение только одной третьей доли средств, необходимых для модернизации газотранспортной системы. Это означает, что с каждым годом количество километров газопроводов, которые мы заменяем уменьшается, зато технически непригодных – увеличивается", - говорит технический директор АО "Ивано-Франковскгаз" Игорь Высочанский.

По словам пресс-службы, обновление газовых сетей происходит за счет тарифной выручки компании, которая является единственным источником дохода "Ивано-Франковскгаза". Для обеспечения газом в круглосуточном режиме более 400 тыс. прикарпатцев, специалисты газораспределительной компании ежедневно выполняют комплекс работ по обслуживанию газотранспортной системы. Это более 15 тыс. км газопроводов, из которых 10 тыс. км - распределительные.

"Так, чтобы выявить возможные утечки газа, специалисты компании осуществляют полный обход и проверку всех сетей. В зависимости от их уровня износа, газовики проводят ремонт или полную замену трубы. Стальные газопроводы меняют на полиэтиленовые, срок гарантии эксплуатации которых – 50 лет. Для обеспечения безаварийного и бесперебойного газоснабжения, газовики, кроме уличных газопроводов, параллельно комплексно-приладним обследованием проверяют газопроводы-вводы к жилым домам. Если такие вводы признаны непригодными к дальнейшей эксплуатации, то они подлежат замене вместе с распределительными", - говорится в сообщении.

Замена дворовых вводов, которые являются частной собственностью потребителей, должны оплачивать потребители. Такая норма предусмотрена действующим законодательством. Зато замена уличного газопровода происходит исключительно за средства АО "Ивано-Франковскгаз".