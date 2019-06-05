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Цього року "Івано-Франківськгаз" замінить майже 18 км газопроводів

Новини » Енергетика    05.06.2019 - 17:02
Цього року "Івано-Франківськгаз" замінить майже 18 км газопроводів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

На заміну газопроводів в інвестиційній програмі АТ "Івано-Франківськгаз"  передбачено 8,8 млн гривень

Впродовж 2019 року АТ "Івано-Франківськгаз" планує замінити 17,5 км розподільних газопроводів, більшість з яких експлуатуються понад 40 років і є замортизованими. Про це повідомляє прес-служба компанії.

На заміну газопроводів в інвестиційній програмі АТ “Івано-Франківськгаз"  передбачено 8,8 млн гривень. Найбільше газопроводів буде замінено в Івано-Франківську, Долинському, Косівському та Рогатинському районах.

"Діюча методика формування тарифу на розподіл, яку затверджує держрегулятор НКРЕКП, передбачає виділення лише однієї третьої частки коштів, необхідних для модернізації газотранспортної системи. Це означає, що з кожним роком кількість кілометрів газопроводів, які ми замінюємо зменшується, натомість технічно-непридатних – збільшується",  - каже технічний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Ігор Височанський.

Цього року &quot;Івано-Франківськгаз&quot; замінить майже 18 км газопроводів

За словами прес-служби, оновлення газових мереж відбувається  за рахунок тарифної виручки компанії, яка є єдиним джерелом  доходу "Івано-Франківськгазу". Для забезпечення газом у цілодобовому режимі понад 400 тис. прикарпатців, фахівці газорозподільної компанії щоденно виконують комплекс робіт по обслуговуванні газотранспортної системи. Це понад 15 тис. км газопроводів, з яких 10 тис. км - розподільні.

"Так, щоб виявити можливі витоки газу, фахівці компанії здійснюють повний обхід та перевірку всіх мереж. Залежно від їх рівня зношеності, газовики проводять ремонт або повну заміну труби. Сталеві газопроводи міняють на поліетиленові, термін гарантії експлуатації яких – 50 років. Для забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання, газовики, окрім вуличних газопроводів, паралельно комплексно-приладним обстеженням перевіряють газопроводи-вводи до житлових будинків. Якщо такі вводи визнані непридатними до подальшої експлуатації,  то вони підлягають заміні разом з розподільними", - йдеться у повідомленні.

Заміну дворових вводів, які є приватною власністю споживачів, повинні оплачувати споживачі. Така норма передбачена чинним законодавством. Натомість заміна вуличного газопроводу відбувається винятково за кошти АТ "Івано-Франківськгаз".

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