В этом году "Хмельницкгаз" установил 40 новых ШГРП RGC Production

"Именно обновление этого оборудования крайне важно для бесперебойной и безопасной доставки газа потребителям Хмельницкой области. Ведь ШГРП RGC Production обеспечивают корректную и безопасную работу газовых приборов", - говорится в сообщении.

Кроме того, специальные фильтры шкафного газорегуляторного пункта очищают голубое топливо перед его подачей потребителям.

"Наши специалисты круглосуточно эксплуатируют около 1750 ШГРП, чтобы потребители 24/7 стабильно и безопасно имели газ, - информирует технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч. – Однако, сейчас 804 ШГРП отработали срок эксплуатации, поэтому приоритет Плана развития - немедленная замена газорегулирующего оборудования. Следовательно, до конца года установим еще 3 новых пункта".

Согласно Плану развития газораспределительной компании, больше всего ШГРП заменено в городах Хмельницком, Каменце-Подольском, а также Старосинявском, Полонском и Городокском районах, которые были газифицированы в 60-х годах ХХ века. Новые ШГРП позволят осуществлять бесперебойную и безопасную доставку голубого топлива около 420 тысячам клиентов компании.

"Стоимость нового оборудования и монтажных работ составляет около 7 млн гривен. Согласно действующему законодательству, данные работы финансируются по тарифу на распределение газа. Поэтому только своевременная оплата потребителями услуг доставки газа обеспечивает своевременное проведение редизайна газовых сетей и является инвестицией в собственную безопасность", - говорится в сообщении.

В компании считают, что пока ШГРП украинского производителя RGC Production – одни из лучших, ведь имеют многоступенчатую защиту, доступны и удобны в обслуживании. Кроме того, обеспечивают корректную и безопасную работу газовых приборов, рассчитанных на потребление природного газа низкого давления.