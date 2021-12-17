Цього року "Хмельницькгаз" встановив 40 нових ШГРП RGC Production

"Саме оновлення цього обладнання вкрай важливе для безперебійної та безпечної доставки газу споживачам Хмельницької області. Адже ШГРП RGC Production забезпечують коректну і безпечну роботу газових приладів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, спеціальні фільтри шафового газорегуляторного пункту очищають блакитне паливо перед його подачею споживачам.

"Наші фахівці цілодобово експлуатують близько 1750 ШГРП, щоб споживачі 24/7 стабільно і безпечно мали газ, - інформує технічний директор АТ "Хмельницькгаз" Дмитро Дідич. - Однак, зараз 804 ШГРП відпрацювали термін експлуатації, тому пріоритет плану розвитку - негайна Заміна газорегулюючого обладнання. Відтак, до кінця року встановимо ще 3 нових пункти".

Згідно з планом розвитку газорозподільної компанії, найбільше ШГРП замінено у містах Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, а також Старосинявському, Полонському та Городоцькому районах, які були газифіковані у 60-х роках ХХ століття. Нові ШГРП дозволять здійснювати безперебійну і безпечну доставку блакитного палива близько 420 тисячам клієнтів компанії.

"Вартість нового обладнання та монтажних робіт становить близько 7 млн гривень. Згідно з чинним законодавством, дані роботи фінансуються за тарифом на розподіл газу. Тому тільки своєчасна оплата споживачами послуг доставки газу забезпечує своєчасне проведення редизайну газових мереж і є інвестицією у власну безпеку", - йдеться в повідомленні.

У компанії вважають, що поки ШГРП українського виробника RGC Production – одні з кращих, адже мають багатоступінчастий захист, доступні і зручні в обслуговуванні. Крім того, забезпечують коректну і безпечну роботу газових приладів, розрахованих на споживання природного газу низького тиску.