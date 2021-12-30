Цього року грошей не буде. "Ковідну" тисячу продовжать виплачувати весь 2022
Виплата тисячі гривень вакцинованим від коронавірусу в рамках програми "еПідтримка" продовжиться наступного року. Гроші вже отримали понад 5,8 млн українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації.
"еПідтримка" триватиме весь наступний рік. Якщо ви не встигли оформити заявку в додатку "Дія", то ще маєте можливість це зробити", - йдеться в повідомленні Мінцифри.
У відомстві зазначили, що отримати "ковідну тисячу" за заявкою, поданою від сьогодні, можна буде у 2022 році.
Нагадаємо, отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати covid-сертифікат в мобільному додатку "Дія".
Зазначимо, з січня 2022 року тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу українські пенсіонери зможуть витратити на ліки.
Як повідомляло РБК-Україна, державні банки планують відновити виплати "ковідної тисячі" після новорічних свят.