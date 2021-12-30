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Цього року грошей не буде. "Ковідну" тисячу продовжать виплачувати весь 2022

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Київ, Четвер 30 грудня 2021 15:20
Цього року грошей не буде. "Ковідну" тисячу продовжать виплачувати весь 2022 Фото: "ковідну тисячу" продовжать виплачувати наступного року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Виплата тисячі гривень вакцинованим від коронавірусу в рамках програми "еПідтримка" продовжиться наступного року. Гроші вже отримали понад 5,8 млн українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації.

"еПідтримка" триватиме весь наступний рік. Якщо ви не встигли оформити заявку в додатку "Дія", то ще маєте можливість це зробити", - йдеться в повідомленні Мінцифри.

У відомстві зазначили, що отримати "ковідну тисячу" за заявкою, поданою від сьогодні, можна буде у 2022 році.

Нагадаємо, отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати covid-сертифікат в мобільному додатку "Дія".

Зазначимо, з січня 2022 року тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу українські пенсіонери зможуть витратити на ліки.

Як повідомляло РБК-Україна, державні банки планують відновити виплати "ковідної тисячі" після новорічних свят.

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Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації
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