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Це питання до іншого Володимира. Зеленський про можливість нових переговорів в Туреччині

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Субота 23 квітня 2022 20:59
Це питання до іншого Володимира. Зеленський про можливість нових переговорів в Туреччині Володимир Зеленський (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Президент Володимир Зеленський розповів, що продовження переговорів Росії та України у Туреччині залежить від Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського.

За його словами, можливість продовження переговорів у Туреччині залежить від бажання президента Росії.

Також Зеленський додав, що Україна повинна розмовляти з країною-агресом доти, поки не закінчиться війна.

"Це напевно питання до другого Володимира. Володимира Володимировича. Від його бажання залежить зустріч наших груп. Бажання грітися на сонці з цими покидьками немає, але ми повинні розмовляти, поки не закінчиться війна. Повинні чіплятися за кожну можливість", - сказав лідер України.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський назвав головні питання переговорів з РФ.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 59-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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