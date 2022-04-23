Це питання до іншого Володимира. Зеленський про можливість нових переговорів в Туреччині

Президент Володимир Зеленський розповів, що продовження переговорів Росії та України у Туреччині залежить від Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського.

"Це напевно питання до другого Володимира. Володимира Володимировича. Від його бажання залежить зустріч наших груп. Бажання грітися на сонці з цими покидьками немає, але ми повинні розмовляти, поки не закінчиться війна. Повинні чіплятися за кожну можливість", - сказав лідер України.

Також Зеленський додав, що Україна повинна розмовляти з країною-агресом доти, поки не закінчиться війна.

За його словами, можливість продовження переговорів у Туреччині залежить від бажання президента Росії.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський назвав головні питання переговорів з РФ.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 59-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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