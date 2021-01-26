ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Это не только вопрос денег": Меркель призвала к честному распределению COVID-вакцины

Берлин, Вторник 26 января 2021 17:22
"Это не только вопрос денег": Меркель призвала к честному распределению COVID-вакцины
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к честному распределению вакцины от коронавируса в мировом сообществе. По ее словам, вакцинация от COVID, на сегодняшний момент - это единственный путь выхода из пандемии.

Об этом она заявила на Давосском экономическом форуме.

Она отметила, что богатые страны должны взять на себя основную финансовую нагрузку при закупке COVID-вакцины. Но в условиях, когда вакцина в дефиците, остро стоит вопрос не только денег, но справедливого распределения препарата.

"Речь идет о честном распределении, это не только вопрос денег", - заявила она.

Канцлер отметила что, честное распределение вакцины поможет сформировать также новые партнерства и связи между странами.

При этом канцлер Германии выразила удовлетворение, что глобальная инициатива GAVI при поддержке Всемирного банка уже заключила первые контракты на приобретение вакцин для беднейших стран.

Напомним, поставки вакцин по механизму COVAX могут начаться в феврале.

Фармацевтическая компания Pfizer обязалась поставить до 40 миллионов доз своей вакцины COVID-19 бедным странам в рамках глобального механизма COVAX. Такой объем компания намерена предоставить в этом году.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Ангела Меркельвакцина от коронавируса

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь