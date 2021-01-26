"Это не только вопрос денег": Меркель призвала к честному распределению COVID-вакцины

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к честному распределению вакцины от коронавируса в мировом сообществе. По ее словам, вакцинация от COVID, на сегодняшний момент - это единственный путь выхода из пандемии.

Об этом она заявила на Давосском экономическом форуме.

Она отметила, что богатые страны должны взять на себя основную финансовую нагрузку при закупке COVID-вакцины. Но в условиях, когда вакцина в дефиците, остро стоит вопрос не только денег, но справедливого распределения препарата.

"Речь идет о честном распределении, это не только вопрос денег", - заявила она.

Канцлер отметила что, честное распределение вакцины поможет сформировать также новые партнерства и связи между странами.

При этом канцлер Германии выразила удовлетворение, что глобальная инициатива GAVI при поддержке Всемирного банка уже заключила первые контракты на приобретение вакцин для беднейших стран.

Напомним, поставки вакцин по механизму COVAX могут начаться в феврале.

Фармацевтическая компания Pfizer обязалась поставить до 40 миллионов доз своей вакцины COVID-19 бедным странам в рамках глобального механизма COVAX. Такой объем компания намерена предоставить в этом году.