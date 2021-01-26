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"Це не тільки питання грошей": Меркель закликала до чесного розподілу COVID-вакцини

Берлін, Вівторок 26 січня 2021 17:22
"Це не тільки питання грошей": Меркель закликала до чесного розподілу COVID-вакцини
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала до чесного розподілу вакцини від коронавірусу у світовій спільноті. За її словами, вакцинація від COVID, на сьогоднішній момент - це єдиний шлях виходу з пандемії.

Про це вона заявила на Давоському економічному форумі.

Вона зазначила, що багаті країни повинні взяти на себе основне фінансове навантаження при закупівлі COVID-вакцини. Але в умовах, коли вакцина в дефіциті, гостро стоїть питання не тільки грошей, але справедливого розподілу препарату.

"Мова йде про чесний розподіл, це не тільки питання грошей", - заявила вона.

Канцлер зазначила що, чесний розподіл вакцини допоможе сформувати нові партнерства і зв'язки між країнами.

При цьому канцлер Німеччини висловила задоволення, що глобальна ініціатива GAVI за підтримки Світового банку вже уклала перші контракти на придбання вакцин для найбідніших країн.

Нагадаємо, поставки вакцин за механізмом COVAX можуть початися в лютому.

Фармацевтична компанія Pfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини COVID-19 бідним країнам у рамках глобального механізму COVAX. Такий обсяг компанія має намір надати в цьому році.

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Новини України В світі Ангела Меркельвакцина от коронавируса

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