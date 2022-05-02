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Это как старая жвачка. Мир больше не принимает политику Путина и диктатуру, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мир больше не принимает политику российского президента Владимира Путин и диктатуру. Потому что ранее в истории многие страны имели имперское прошлое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для австралийского телеканала Nine Network.

В частности, по его словам, россиянам следует понять, что мир не объединился против них, а просто больше не поддерживает Российскую Федерацию.

"Мир больше не принимает политику Путина, диктатуру. Мир все это давно прошел, наши страны, большинство стран мира, когда они были в составе той или иной империи, мир это прожил. Это как старая жвачка, можешь выбросить ее, мир ее уже пережевал, можешь выкинуть ее. Ничего нового в этом нет", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Путин предпочел "подобрать жвачку и дать людям, чтобы они снова поверили, что защищают свои ценности".

Напомним, ранее Зеленский в интервью греческому изданию EPT News заявил, что война против России закончится только тогда, когда победит Украина.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВойна России против Украины