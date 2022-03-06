"Это сознательное убийство": Зеленский об анонсе РФ атаковать предприятия ОПК в Украине

"Большинство (предприятий ОПК. - Ред.) построены десятилетия назад, еще советской властью. Построены в городах. Сейчас они посреди обычной городской среды. Там работают тысячи людей. Сотни тысяч живут рядом. И это убийство. Сознательное убийство", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ни один мировой лидер не отреагировал на такое заявление Минобороны РФ.

"Я не услышал ни от одного западного политика реакции на этот анонс. Вдумайтесь в ощущение безнаказанности оккупантов. Они анонсируют зверства, которые запланированы. Почему? Потому что никакой реакции. Как будто западные лидеры растворились на этот вечер, на этот день. Я надеюсь, что завтра вы это заметите, это скажете", - обратился президент к мировым лидерам.