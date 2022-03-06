"Це свідоме вбивство": Зеленський про анонс РФ атакувати підприємства ОПК в Україні
Володимир Зеленський відреагував на заяву Міністерства оборони РФ про анонс обстрілів українських підприємств оборонного комплексу.
Про це президент розповів під час вечірнього звернення.
"Більшість (підприємств ОПК. - Ред.) побудовані десятиліття тому, ще радянською владою. Побудовані у містах. Зараз вони посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей. Сотні тисяч живуть поряд. І це вбивство. Свідоме вбивство", - заявив голова держави.
Зеленський наголосив, що жоден світовий лідер не відреагував на таку заяву Міноборони РФ.
"Я не почув від жодного західного політика реакції на цей анонс. Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів. Вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що жодної реакції. Ніби західні лідери розчинилися на цей вечір, на цей день. Я сподіваюсь, що завтра ви це помітите, це скажете", - звернувся президент до світових лідерів.
Нагадаємо, Росія заявила, що завдаватиме нових ударів по українських підприємствах ОПК.
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