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Это не сериал - люди гибнут. Подоляк призвал мир помочь Украине

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 15:09
Это не сериал - люди гибнут. Подоляк призвал мир помочь Украине Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к гражданам других стран. Призвал их обратиться к своим правительствам с требованием помочь Украине и ввести эмбарго на энергоносители из России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Подоляка.

"Битва за Донбасс", 2 сезон. Война в Украине стала для многих в мире очередным сериалом на Netflix. С главными и второстепенными героями, сюжетными линиями и интригой перед новой серией. "Властелин колец"? "Игра престолов"? Битва за Хогвартс? "Черное зеркало"? Только есть одно "но", - пишет Подоляк.

По словам Подоляка, граждане других стран могут повлиять на решения своих правительств, чтобы помочь нашей стране.

"Мы не имеем актеров, люди гибнут по-настоящему, а шоураннеры не гарантируют хеппи-энд - каждая серия пишется кровью украинских воинов. Но, в отличие от сериала, здесь вы можете помочь остановить зло. Попросите свое правительство об оружии для Украины и эмбарго на российскую нефть. Евросоюз знает рецепт победы", - добавил советник главы Офиса президента.

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